Der laute Auspuff an seinem Auto ist einem Pkw-Lenker am Mittwochmittag, den 4.11.2020, in Sondelfingen zum Verhängnis geworden.

Unfall L1250 zwischen Linsenhofen und Neuffen Kind auf Fahrrad von Auto angefahren Neuffen

Fahrer betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Einer Streife des Polizeireviers Reutlingen fiel der laute Audi des 38-Jährigen um 13.45 Uhr in der Straße Auf Wies auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erheblich betrunken war. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Weiterhin konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Auto nicht zugelassen und versichert

Zudem war das Auto weder zugelassen noch versichert. Der Mann hatte Kennzeichen eines bereits abgemeldeten Pkw an seinem Wagen angebracht. Der 38-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet eine ganze Reihe an Strafanzeigen.