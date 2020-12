Alkoholische Beeinflussung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, welcher sich am Samstagnachmittag im Dietweg ereignet hat. Der 78-jährige Lenker einer Mercedes-Benz A-Klasse befuhr gegen 15 Uhr den Dietweg, als er auf Höhe des Friedhofs infolge seiner alkoholischen Beeinflussung nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast prallte. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 78-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Am Laternenmast und der nicht mehr fahrbereiten A-Klasse, die abgeschleppt werden musste, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.