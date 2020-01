Wegen gefährlicher Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 26-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, am Montagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Ringelbachstraße in Reutlingen einen 28 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

In Streit geraten

Nach Erkenntnissen der Polizei gerieten die beiden Männer gegen 19 Uhr in der Gemeinschaftsküche aus noch unbekanntem Grund in einen handfesten Streit. Der 28-Jährige ging daraufhin in ein anderes Zimmer, der Beschuldigte folgte ihm. Dort der 26-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer einen Stich in den Oberarm versetzt haben. Die Verletzungen des 28-Jährigen mussten in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden.

Haftrichter vorgeführt

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort von den alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Der 26-Jährige, der bereits wegen eines Gewaltdelikts vorbestraft ist und unter Bewährung steht, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Reutlingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.