Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft ist es am Donnerstagnachmittag, den 28.01.21, in der Straße Zum Hochbuchwasen in Mittelstadt gekommen.

Im Streit das Messer gezückt

Kurz vor 17 Uhr gerieten zwei Bewohner der Flüchtlingsunterkunft aus bislang ungeklärter Ursache aneinander. Ersten Ermittlungen nach fügte ein 23-Jähriger einem neun Jahre älteren Kontrahenten mit einem Messer eine Schnittverletzung zu. Daraufhin schlug der 32-Jährige zurück und beleidigte den 23-Jährigen. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich