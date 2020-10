Nach einem weißen VW Amarok Neuwagen, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Das Fahrzeug wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr und Freitag, 14.30 Uhr, durch unbekannte Täter vom Parkplatz eines Autohauses in der Ernst-Abbe-Straße entwendet. Der Wert des Neuwagens wird auf über 60.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen.

