Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen zwei 35 und 36 Jahre alte, polizeilich bekannte Männer und einen weiteren, noch unbekannten Komplizen nach einem Vorfall, der sich am Freitagmittag in einem Geschäftsgebäude an der Ecke Karlstraße/Unter den Linden ereignet hat. Der 35-Jährige war dort in einer medizinischen Begutachtungsstelle aufgetaucht und hatte ein Rezept für Substitutionsmittel verlangt. Als ein 56-jähriger Mitarbeiter der Einrichtung ihm klar machte, dass dies nicht möglich sei, verließ der Verdächtige die Räume. Anschließend betrat er eine im selben Gebäudekomplex untergebrachte Praxis für Physiotherapie, wo er wiederum erfolglos Medikamente verlangte. Den 63-jährigen Inhaber der Praxis bespuckte und beleidigte er, bevor er nach einem Gerangel die Räume verließ. Gemeinsam mit seinen beiden Komplizen traf der 35-Jährige nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen kurze Zeit später im Treppenhaus wieder auf den 56-Jährigen aus der zuerst aufgesuchten Einrichtung. Das Trio schlug und trat dabei unvermittelt gemeinsam auf den Mann ein.

Polizei kann Täter festnehmen

Nachdem die Polizei kurz nach 13 Uhr alarmiert worden war, konnten zwei der zwischenzeitlich flüchtigen Angreifer im Zuge der Fahndung in der Karlstraße vorläufig festgenommen werden. Das leicht verletzte Opfer wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen, auch zum noch unbekannten, dritten Verdächtigen dauern aktuell noch an.

