Nach einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in der Ringelbachstraße am Mittwochnachmittag, den 30.09.2020, ist ein 24-Jähriger aus dem Fenster gesprungen und ins Krankenhaus gebracht worden.

Drei Männer geraten in Streit

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gegen 16.45 Uhr drei Männer in der Unterkunft in Streit, in dessen Verlauf sie sich auch tätlich angegriffen haben sollen. Der 24-Jährige sprang daraufhin aus dem Fenster eines Zimmers im Erdgeschoss.

Schwere Beinverletzungen - Polizei ermittelt

Zur Behandlung seiner schweren Beinverletzungen, die er sich bei der Auseinandersetzung oder beim Sprung aus dem Fenster zugezogen hatte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen zum genauen Hergang dauern an.