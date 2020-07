Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag im Bahnhofsbereich ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Reutlingen.

Fußgänger unvermittelt und grundlos attackiert

Ein 17-jähriger Fußgänger überquerte gegen 17.30 Uhr die Brücke über die Straße Unter den Linden in Richtung Bahnhof, als er unvermittelt und offenbar völlig grundlos von einem Mann, der sich in Begleitung von vier weiteren Männern befand, attackiert worden sein soll. Der Jugendliche erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Hauptbahnhof.

Täterbeschreibung: Angreifer

● etwa 20 Jahre alt

● circa 190 Zentimeter groß

● braune Haare

● braunen Vollbart

● auffallendes Wikinger-Tattoo mit einem Schwert auf dem linken Unterarm

● einer hellen Schildmütze

● einem schwarzen Oberteil

Täterbeschreibung: Einer der Begleiter

● etwa 180 Zentimeter groß

● von kräftiger Statur

● blonde Haare

● auffälligen Mund-/ Nasenschutz mit einem schwarz-weißen Totenkopfaufdruck

● Jogging-Anzug in Camouflage-Optik

Polizei Reutlingen bittet um Mithilfe

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu dem Angreifer und seinen Begleitern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/ 942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.