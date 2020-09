Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein jugendlicher Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag erlitten. Der 16-Jährige befuhr mit seiner KTM kurz vor 17.30 Uhr die Bantlinstraße in Richtung Tübingen. Etwa auf Höhe der Emil-Adolff-Straße kam er vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit zu weit nach links und blieb mit der Fußraste am Bordstein hängen. Anschließend kam er zu Fall und stürzte mit seinem Leichtkraftrad in den dortigen Grünstreifen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Seine Maschine musste von einem Abschleppunternehmen versorgt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 800 Euro.