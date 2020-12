Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Insassen eines VW Caddy, der am Mittwochnachmittag in der Stuhlsteige von der Fahrbahn gerutscht ist und sich überschlagen hat. Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Caddy die L382 aus Richtung Genkingen kommend in Fahrtrichtung Pfullingen. Auf Höhe des Wanderparkplatzes Ruoffseck wollte eine vorausfahrende Pkw-Lenkerin links abbiegen, blinkte und verlangsamte ihre Fahrt. Dies erkannte der Caddyfahrer zu spät, bremste ab, wich aus und verlor aufgrund der nicht an die witterungsbedingten Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Caddy rutschte von der Fahrbahn, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Den jetzigen Erkenntnissen zufolge kamen der Fahrer und seine Beifahrerin mit dem Schrecken davon. Der nicht mehr fahrbereite VW, an dem Sachschaden von rund 8.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.