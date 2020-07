Kurz nach neun Uhr am Sonntagmittag (12. Juli) war ein 15-Jähriger in Begleitung eines gleichaltrigen Jugendlichen und einer 14-Jährigen zu Fuß auf der Marktstraße unterwegs und traf an der Einmündung zur Kunstmühlestraße auf drei junge Männer.

15-Jähriger mit Pfefferspray besprüht

Nach einem Streitgespräch soll einer der Männer den 15-Jährigen offenbar mit Pfefferspray besprüht haben. Der Jugendliche wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt und anschließend seinen Eltern überstellt. Der Tatverdächtige und seine Begleiter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Täterbeschreibung

Der Unbekannte Mann wird zur Tatzeit wie folgt beschrieben:

● circa 18 Jahre alt

● 165 bis 180 Zentimeter groß

● von normaler Statur

● schwarze Haare

● dunkel gekleidet

● hat eine Bauchtasche getragen

Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/ 9918-0.