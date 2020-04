Zwölf junge Brieftauben hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, zehn Uhr, aus einer Kleintierzuchtanlage im Ortsteil Ohmenhausen gestohlen. Mit körperlicher Gewalt drückte der Dieb ein Drahtgitter am Taubenschlag auf und gelangte so an die Jungtiere im Wert von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Reutlingen-West, Telefon 07121/9394-0, entgegen.

Das könnte dich auch interessieren: