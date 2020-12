Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr, auf der Kreuzung Neckarstraße / Stadtbrücke gekommen. Ein 31-Jähriger war mit seinem Opel auf der Stadtbrücke unterwegs und bog nach links in die Neckarstraße ab.

Ein BMW, dessen 28-jähriger Fahrer auf der Neckarstraße in Richtung Wendlingen fuhr, überquerte zum selben Zeitpunkt die Kreuzung. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und kamen schließlich im Kreuzungsbereich in Endlage. Durch die Kollision erlitt der 28-Jährige schwere Verletzungen. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den BMW-Fahrer in ein Krankenhaus.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Beide Lenker gaben an bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Die Verkehrspolizeidirektion Esslingen bittet deshalb Zeugen sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf zirka 25.000 Euro.