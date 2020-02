Schlägerei am Jugentreff: Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Freitagabend gegen 21 Uhr am Jugendtreff "Hüttle" in Engstingen gekommen. Nach aktuellen Informationen erschien eine Gruppe von etwa 10 bis 15 Personen am Jugendtreff. Diese fing eine Schlägerei mit den dort anwesenden Gästen an.

Nachdem die Schläger mitbekommen hatten, dass die Polizei kommt, flüchteten sie zu Fuß. Die meisten von ihnen konnte die Polizei jedoch durch die eingesetzten Fahndungsstreifen noch in Tatortnähe fassen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall hat nun das Polizeirevier Pfullingen übernommen.