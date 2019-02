Reutlingen / swp

Ein nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesicherter Pkw ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag in der Straße Unter den Linden ereignet hat. Ein am Straßenrand geparkter VW Up machte sich gegen 13 Uhr selbstständig, rollte über die Fahrbahn und prallte dabei gegen einen vorbeifahrenden Linienbus. In dem mit etwa 20 Personen besetzten Bus wurde niemand verletzt. Allerdings entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 11 000 Euro.