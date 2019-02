Reutlingen / swp

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro hat der Besitzer eines Audi A6 zu beklagen, der am Dienstagabend in der Nürnberger Straße von einem oder mehreren Unbekannten mutwillig beschädigt wurde. Zwischen 20.50 Uhr und 21.30 Uhr rammte der Täter offenbar eine Parkbank in die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Darüber hinaus finden sich nahezu über den gesamten Wagen verteilt weitere Beschädigungen. Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt.