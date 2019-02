Reutlingen / swp

Ein Unbekannter hat am Sonntag, in der Zeit von 13.45 Uhr bis 21 Uhr, in der Tübinger Straße auf dem Parkplatz Bösmannsäcker einen Pkw aufgebrochen. Der Täter öffnete gewaltsam die Tür eines Lancia Ypsilon und entwendete das Autoradio aus dem Fahrzeug. Anschließend machte er sich unerkannt aus dem Staub. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.