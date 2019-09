Schwere Verletzungen hat eine Pedelec-Lenkerin beim Sturz von ihrem Fahrrad am Montagvormittag erlitten.

Radfahrerin übersehen

Ein 66-Jähriger war mit seinem Ford Kuga kurz vor zehn Uhr auf der Römerstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Beim Kreisverkehr auf Höhe eines Discounters hielt der Autofahrer zunächst wegen eines Fahrzeugs im Kreisel an. Beim Anfahren übersah er die hinter dem Pkw fahrende 74-jährige Radfahrerin.

Ausweichbewegung führte zum Sturz

Ersten Erkenntnissen nach kam es zu keiner Berührung zwischen dem Ford und der Radlerin. Die Frau stürzte jedoch bei einer Ausweichbewegung und erlitt beim Sturz auf die Fahrbahn so schwere Verletzungen, dass sie in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. An dem Pedelec entstand erheblicher Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro.

