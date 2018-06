Holzelfingen Pedelec contra Pkw

Holzelfingen / swp

Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, ist es an der Einmündung der K6733 in die L 387 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seinem Pedelec zu diesem Zeitpunkt von Kohlstetten her kommend auf besagte Einmündung zu, mit der Absicht, dort die L 387 zu überqueren. Hierbei übersah er jedoch einen 21-jährigen BMW-Fahrer, der wiederum auf der L 387 in Richtung Holzelfingen unterwegs war. Der Zweiradfahrer stieß gegen die rechte Seite des Pkw und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er anschließend mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 6 000 Euro.