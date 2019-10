Ein elfjähriges Mädchen, nach dem am Donnerstagabend in Reutlingen mit mehreren Streifenwagen, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber gesucht wurde, ist von Beamten des Polizeireviers Reutlingen wohlbehalten aufgefunden worden. Die Mutter hatte das Kind auf einer Veranstaltung in einer Halle in der Oberlinstraße aus den Augen verloren, weshalb gegen 18.50 Uhr die Polizei verständigt wurde. Die sofort eingeleiteten, umfangreichen Suchmaßnahmen führten schließlich dazu, dass das Mädchen gegen 21.15 Uhr in der Peter-Rosegger-Straße / Ecke Werastraße angetroffen und seiner erleichterten Mutter übergeben werden konnte.

