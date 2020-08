Am Samstag zwischen 16.10 Uhr und 17.30 Uhr ist eine in einer Tiefgarage an der Oberen Wässere geparkte M-Klasse aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrerseite des Wagens und entwendete aus dem Fahrgastraum eine Damenhandtasche sowie eine Lederumhängetasche mit diversem Inhalt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.