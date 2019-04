Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen den noch unbekannten Fahrer eines Opel Corsa mit Reutlinger Kennzeichen, der am Dienstagmorgen auf der Rommelsbacher Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat und danach geflüchtet ist. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Fahrer des Opels war kurz nach sechs Uhr auf der Rommelsbacher Straße in Richtung Rommelsbach unterwegs und wechselte auf Höhe der Tankstelle am Ortsausgang von der rechten auf die linke Spur. Dabei kam es zur Kollision mit einem 3er BMW der sich bereits auf dieser Spur befand. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, der auf mindestens 1000 Euro geschätzt wird, beschleunigte der Corsa nach dem Aufprall und flüchtete in Richtung B 464. Der BMW-Fahrer verfolgte den Flüchtigen, überholte ihn und versuchte ihn im Bereich der Einmündung zur B 464 zum Anhalten zu bewegen. Der Opel-Fahrer ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, raste über eine Verkehrsinsel um den BMW herum und flüchtete weiter in Richtung B 464. Die Ermittlungen zu dem Fahrer, der als schlank und hell bekleidet, mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben wird, dauern an.