Am Dienstagnachmittag sind zwei mutmaßliche Fahrraddiebe durch Beamte des Polizeireviers Reutlingen vorläufig festgenommen worden. Die beiden Männer im Alter von 45 und 47 Jahren wurden gegen 14.30 Uhr im Bereich des Kreuzeiche-Stadions dabei beobachtet, wie sie mehrere hochwertige Mountainbikes in einen Pkw verluden. Im weiteren Verlauf beschlagnahmten die Beamten insgesamt fünf Fahrräder, die zum Teil fachmännisch auseinander gebaut worden waren. Dabei handelt es sich um folgende Fahrräder: Mountainbike, Marke Scott, Typ Scale, Farbe schwarz/rot, weiße Gabel. Mountainbike, Marke Cube, Typ Attention XCM, Farbe schwarz/weiß; E-Mountainbike, Marke Cube, Typ HPA, Rahmen grau/gelb, Motor: Bosch Performance; Tourenrad, Marke Bicycles, Typ CR600, Farbe schwarz/grau/grün; Mountainbike, Marke Checker Pig/Pig Patrol, Farbe schwarz/weiß. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nun die Besitzer der mutmaßlich gestohlenen Fahrräder und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (0 71 21) 942-3333 zu melden. Bis sie sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten müssen, befinden sich die Tatverdächtigen auf freiem Fuß. Ob sie noch für weitere Diebstähle in Betracht kommen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.