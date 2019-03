Ein aufsehenerregender Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag auf dem Laiblinsplatz in Pfullingen ereignet. Kurz vor zehn Uhr war ein 54 Jahre alter Fahrer eines Müllfahrzeugs auf dem Platz zum Müll abholen unterwegs. Zwischen einer Bäckerei und dem Pfarramt geriet das hintere Zwillingsrad des 26 Tonners auf die Dielenabdeckung der dortigen Baustelle. Aufgrund des Gewichts des Lkw gab die Abdeckung nach und das Zwillingsrad brach ein. Da das Fahrzeug von alleine nicht mehr herausfahren konnte, musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät, darunter ein Kranwagen, zur Bergung anrücken. Der Müllwagen war im Anschluss noch fahrbereit. Einer ersten Schätzung nach dürfte ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden sein. Während der Bergungsarbeiten musste die Polizei immer wieder Passanten, die filmten und Fotos von dem Unglück fertigten, aus dem abgesperrten Gefahrenbereich verweisen.