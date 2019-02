Eningen / swp

Zu einer brennenden Biomülltonne sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Donnerstag, gegen 3.30 Uhr, in die Hauptstraße ausgerückt. Der Container war aus noch unklarer Ursache in Brand geraten und nahezu vollständig ausgebrannt. Der Sachschaden blieb auf die Tonne begrenzt. Ein Übergreifen der Flammen auf einen Altkleidercontainer und in der Nähe abgestellte Fahrzeuge konnte die Feuerwehr verhindern.