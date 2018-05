Pfullingen / swp

Auf einen in die Jahre gekommenen Motorroller hatte es ein unbekannter Dieb am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Zwischen 18 Uhr und 3.30 Uhr entwendete der Täter den vor einem Gebäude in der Klosterstraße verschlossen abgestellten, blau-roten Roller der Marke Peugeot Speedfight mit dem Versicherungskennzeichen 154TJT. Täterhinweise liegen noch nicht vor.