Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend erlitten. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem VW Scirocco um 18.15 Uhr die Tübinger Straße von Rottenburg herkommend in Richtung Kiebingen. Vor der Einmündung in die L 370 hatte sich ein Rückstau auf der Rechtabbiegespur gebildet. Um auf den Linksabbiegestreifen zu gelangen, setzte der Pkw-Lenker zum Überholen an. Hierbei übersah er den von hinten kommenden und ebenfalls überholenden 56 Jahre alten Kradlenker. Der Biker streifte mit seiner Kawasaki an dem Auto entlang und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 1500 Euro.