Tübingen Motorradfahrer gestürzt (Zeugenaufruf)

Tübingen / swp

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, gegen 19.40 Uhr, in der Straße Am Stadtgraben ereignet hat. Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer fuhr mit seiner BMW auf der Kelternstraße hinter einem Toyota in Richtung Am Stadtgraben. Dort wollte der Zweiradfahrer das Auto überholen, wechselte auf die linke Fahrspur und beschleunigte. Seinen Angaben nach begann die 32-jährige Toyota-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug ebenfalls auf die linke Spur zu wechseln, weshalb der Biker eine Vollbremsung machen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzte er und verletzte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon (0 70 71) 972-86 60 zu melden.