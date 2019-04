Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagnachmittag im Ruderschlachtweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad geführt. Ein 18-Jähriger fuhr kurz nach 14 Uhr mit seinem Audi vom Fahrbahnrand an, wobei er ein ordnungsgemäß von hinten heranfahrendes BMW-Motorrad übersah. Der 58-jährige Biker versuchte noch auszuweichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass sein Motorrad mit dem Pkw kollidierte. Der Zweiradfahrer sowie seine 53 Jahre alte Mitfahrerin wurden mit nach derzeitigem Ermittlungsstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.