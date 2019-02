Tübingen Mit Waffenteilen hantiert

Tübingen / swp

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 49 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend in der Europastraße aufgefallen ist. Ein Zeuge bemerkte den alkoholisierten Mann gegen 19.30 Uhr, als dieser auf einer Bank auf dem Busbahnhof sitzend in seiner Sporttasche mit einer Revolvertrommel und Patronen hantierte. Er verständigte umgehend die Polizei, die sofort mit mehreren Streifenwagen anrückte. Wie sich herausstellte, hatte der 49-Jährige einen zerlegten Revolver in seiner Sporttasche. Er wurde vorläufig festgenommen. Die nachfolgenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann die Waffenteile illegal beschafft hatte. Er musste die Nacht im Ausnüchterungsgewahrsam verbringen und wurde am Mittwoch, nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.