Reutlingen Mit Linienbus kollidiert

Eine kurze Unachtsamkeit und eine tief stehende Sonne sind vermutlich ursächlich für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Heinestraße. Eine 73 Jahre alte Ford Tourneo-Lenkerin fuhr gegen 8.25 Uhr auf der Straße Unterm Georgenberg und bog nach links in die Heinestraße ein. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus eines 44-jährigen Fahrers, der auf der Heinestraße in Richtung Alteburgstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer sowie fünf Fahrgäste des Busses blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 13 000 Euro. Der Pkw der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.