Polizei Mit Fahrzeug überschlagen

Holzelfingen / swp

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Dienstag zu einem spektakulären Verkehrsunfall auf der K 6711 geführt. Ein 49-Jähriger befuhr um 17.40 Uhr die Kreisstraße von Holzelfingen in Richtung Ohnastetten. Kurz vor dem Skigebiet kam der Golffahrer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet er mit seinem Wagen ins Schleudern. Das Auto driftete letztendlich über die Straße und überschlug sich in der linken Böschung. Der Mann konnte selbst aus seinem demolierten Fahrzeug steigen. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 49-Jährige keine größeren Blessuren. An seinem über 20 Jahre alten Golf entstand Totalschaden. Der VW musste abgeschleppt werden.