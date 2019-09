Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 31-Jährigen nach mehreren Vorfällen am Montag im Stadtgebiet Reutlingen.

Scheibe mutwillig zertrümmert

Bereits am frühen Morgen, gegen 5.50 Uhr, war der Mann in der Tübinger Straße aufgefallen, als er in einem Linienbus eine Scheibe mutwillig zertrümmerte. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen musste er aber nachfolgend wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Gegen 13.45 Uhr wurde der Polizei eine offenbar verwirrte Person gemeldet, die in das Fahrzeug einer noch unbekannten Frau eingestiegen war, die in der Burgstraße verkehrsbedingt warten musste. Die Frau machte daraufhin Passanten aufmerksam, die ihr zu Hilfe kamen und den Mann wieder dazu bewegten, aus dem Auto auszusteigen. Während die Frau und auch die Zeugen die Örtlichkeit bereits verlassen hatten, konnte der 31-Jährige vor Ort angetroffen werden.

Polizeibeamte angegriffen

Bei der nachfolgenden Kontrolle griff der sich in einem offensichtlich psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann die beiden Polizeibeamten unvermittelt an. Gegen die nachfolgende Ingewahrsamnahme setzte er sich heftig zur Wehr, trat und schlug nach den Polizisten. Der 31-Jährige wurde hierauf einem Arzt vorgestellt und in einer Fachklinik aufgenommen.

Nachfolgende Ermittlungen brachten erschreckendes

Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor bereits in der Burgstraße die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs mit der Faust beschädigt und an einem weiteren geparkten Auto die Seitenscheibe mit einem Baustellenschild zertrümmert hatte.

Mit ausgebreiteten Armen und Messer in der Hand per Anhalter

Zudem soll er in der Burgstraße mit ausgebreiteten Armen und einem Messer in der Hand versucht haben, einen Autofahrer anzuhalten und zu ihm ins Auto zu steigen, was der Fahrer zum Glück verhindern konnte.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Reutlingen sucht nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten. Insbesondere werden die Frau gesucht, zu der der Mann ins Fahrzeug gestiegen war und die beiden Zeugen, die der unbekannten Frau zu Hilfe gekommen waren. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333.

