Mindestens vier Fahrgäste haben sich am Freitagmorgen in einem Bus bei einer Vollbremsung in Reutlingen verletzt. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr gegen 7.30 Uhr den linken Fahrstreifen der Karlstraße in stadtauswärtiger Richtung. Kurz vor der Einmündung Kaiserstraße wechselte er auf die rechte Fahrspur und bremste stark ab. Zwei nachfolgende Fahrzeug-Lenker, die ebenfalls noch nicht ermittelt werden konnten, mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der hinter diesen Fahrzeugen fahrende, 50 Jahre alte Lenker eines Linienbusses musste ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzten in seinem Fahrzeug mehrere Personen nach vorne und zwei Schutzscheiben gingen zu Bruch. Mindestens vier Fahrgäste verletzten sich dabei. Während zwei Männer im Alter von 20 und 25 Jahren sowie eine 18-jährige Heranwachsende leichte Verletzungen davonzogen, erlitt eine weitere 18-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Die Leichtverletzten wollten sich falls nötig selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Über den Unfallverursacher liegen bislang keine konkreten Angaben vor. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon (0 70 71) 972-86 60 um Zeugenhinweise. Insbesondere werden die Lenker der beiden Fahrzeuge vor dem Linienbus gebeten, sich zu melden.