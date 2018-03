Reultingen / swp

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus aufgenommen.

Am Freitagabend zwischen 19.15 Uhr und 21.10 Uhr sind nach Angaben der Polizei bislang unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Jettenburger Straße in Reutlingen eingebrochen.

Die Täter gelangten über ein Dachfenster in das Gebäudeinnere, wo sie mehrere Schränke durchwühlten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Höhe des Sachschadens ist im Moment noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren.