Eine schwere Fußverletzung hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag auf einer Baustelle im Stadtteil Ringelbach erlitten. Auf der Baustelle in der Hindenburgstraße wurden gegen 13.20 Uhr Betonfertigteile mit einem Kran verladen. Beim Verladen eines Betonteils berührte dieses ein anderes Fertigteil, das auf einer Holzkonstruktion auf dem Boden abgelegt war. Durch den Kontakt kippte dieses etwa eine Tonne schwere Teil auf den Fuß des 43 Jahre alten Arbeiters. Seine Kollegen konnten das Betonteil anheben und den Fuß befreien. Der Verletzte wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Schuldfrage übernommen.