Tübingen Mädchen an den Po gefasst (Zeugenaufruf)

Tübingen / swp

Zu zwei Vorfällen, die sich am Donnerstagabend und am Freitagmorgen in der Südstadt ereignet haben und dort derzeit Schülerinnen und Eltern beunruhigen, sucht die Polizei noch Zeugen. Am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, war ein zehnjähriges Mädchen in der Fürststraße mit ihrem Cityroller unterwegs, als ihr ein Junge oder Jugendlicher auf einem Mountainbike einmal ans Gesäß fasste. Am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, war es eine Neunjährige, die in der Ulrichstraße auf dieselbe Art und Weise belästigt wurde. Ein Radfahrer fuhr von hinten an sie heran und fasste ihr einmal an den Po. Zu weiteren Übergriffen kam es nicht. Der Jugendliche war ca. 170 cm groß und hatte eine normale Statur, schwarze, kurze Haare und helle Haut mit Pickeln im Gesicht. Er trug einen roten Fahrradhelm und eine Regenjacke unbekannter Farbe. An seinem Fahrrad war am Gepäckträger eine Fahrradtasche angebracht. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der beiden Fälle aus. Im ersten Fall wird ein rot-schwarzer Fahrradhelm beschrieben. Hinweise auf den Unbekannten, gegen den wegen Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt wird, nimmt die Polizei unter Telefon (0 70 71) 972-86 60 entgegen.