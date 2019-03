Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochnachmittag um 15.50 Uhr zu einem Lkw-Brand in die Honauer Steige (B312) ausgerückt. Der mit Tierfutter vollbeladene Sattelzug befand sich auf seiner Fahrt von Pfullingen in Richtung Honau etwa mittig in der Steige als der Brand bemerkt wurde. Personen wurden nicht verletzt, der 38-jährige Fahrer konnte seine Sattelzugmaschine unverletzt verlassen. Der Schaden an dem Gespann einschließlich Ladung wurde auf über 100 000 Euro geschätzt. Die nach dem Lkw-Brand erforderlich gewordenen umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnten um 2 Uhr beendet und die B 312 zwischen Honau und Traifelberg (Honauer Steige) in beiden Richtungen wieder für den Verkehr freigegeben werden.