Die Obduktion des am Donnerstagmittag am Ufer der Steinlach leblos aufgefundenen Mannes ist abgeschlossen. Aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen und des Obduktionsergebnisses muss wohl von einem Sturz des 66-Jährigen ausgegangen werden. Der Mann dürfte in der Folge an Unterkühlung verstorben sein.

