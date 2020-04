Auf bislang unbekannte Weise haben sich unbekannte Täter am Sonntag zwischen 0.00 Uhr und 6 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Brahmsstraße in Reutlingen verschafft. In der Wohnung wurden diverse Schränke durchwühlt, wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt. Den Tätern fiel hierbei eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro Bargeld in die Hände.