Reutlingen Kohlenmonoxid tritt in Werkstatt aus

Reutlingen / swp

Noch unklar ist die Ursache eines Kohlenmonoxidaustritts in einer Kfz-Werkstatt in der Mittnachtstraße am Mittwoch. Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem der Rettungsdienst einen Werkstatt-Arbeiter ins Krankenhaus gebracht hatte. Eine Untersuchung hatte eine stark erhöhte CO-Konzentration ergeben. Diese war so hoch, dass der Mann umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt werden musste. Sofort rückten die Rettungskräfte zu der Werkstatt aus. Diese wurde umgehend geräumt und das Gebäude weitläufig abgesperrt. Zwischenzeitlich klagten weitere fünf Mitarbeiter über Beschwerden, zwei von ihnen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Messungen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz war, ergaben bislang keine signifikanten Hinweise auf die Ursache. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen, die im Bereich eines technischen Defektes des Kühlschrank vermutet wird. Diese dauern noch an.