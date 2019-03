Reutlingen Körperliche Auseinandersetzung am Busbahnhof

Reutlingen / swp

Drei Leichtverletzte sind das Ergebnis einer Körperverletzung, die sich am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf dem Zentralen Omnibusbahnhof ereignet hat. Zwei männliche Afghanen im Alter zwischen 24 und 28 Jahren kamen dort in Streit. Der 24-jährige schlug dem 28-jährigen mit einem abgesägten Ast auf den Kopf, woraufhin dieser ein mitgeführtes Pfefferspray gegen den anderen einsetzte. Eine 14-jährige zufällig vorbeikommende Passantin wurde ebenfalls von dem Pfefferspray getroffen. Der 24-jährige flüchtete zunächst, konnte aber im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die leichtverletzte 14-jährige behandelt und der 28-jährige mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der 28-jährige fortlaufend Drohungen gegen den 24-jährigen aussprach, musste dieser auf Anordnung eines Richters in Gewahrsam genommen werden.