Unfall in Metzingen Betrunkener rauscht in abgestellten Auflieger - Auto gerät in Brand

Große Glück hatte in der Nacht ein Autofahrer, der betrunken in der Maienwaldstraße gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Sattelauflieger gefahren ist. Sein Opel geriet in Brand – doch der Fahrer konnte sich schwer verletzt retten.