Ein 12-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Junge fuhr kurz nach 20 Uhr mit seinem Fahrrad die Hermann-Ehlers-Straße entlang und stieß mit der Fahrertür eines stehenden Kia zusammen, die vom 27-jährigen Lenker des Pkw unachtsam geöffnet worden war. Das Kind, das in Begleitung seiner Mutter war, stürzte anschließend von seinem Rad. Eine medizinische Versorgung des 12-Jährigen an der Unfallstelle war nicht erforderlich.