Am Mittwochabend hat der Katalysator einer Biogasanlage in Verlängerung des Banwegs wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand durch die Mitarbeiter des Hofes gelöscht werden. Der 26 Jahre alte Eigentümer und einer seiner Angestellten erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Der Sachschaden am Katalysator kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Ofterdingen war mit 30 Feuerwehrleuten im Einsatz.