Kommentar über die Zukunft der Kreiskliniken Kreiskliniken Reutlingen: Ziemliches Gemauschel

Vermutlich hat der Aufsichtsrat der Kreiskliniken in seiner gestrigen (nicht-öffentlichen) Sitzung bereits beschlossen, welche Empfehlung er zur Klinik-Zukunft an den Kreistag abgeben will. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, sind die angesetzten Infofahrten (siehe Infobox) nur noch Augenwischerei.