Tübingen Ins Hallenbad eingebrochen

Tübingen / swp

In ein Hallenbad im Stadtteil Waldhäuser-Ost ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Der Einbruch wurde am Morgen, kurz vor sechs Uhr, festgestellt. Ein bislang unbekannter Täter war über eine aufgehebelte Tür in den Saunabereich der Sporteinrichtung im Berliner Ring vorgedrungen. Im Eingangsbereich öffnete der Einbrecher anschließend gewaltsam den dortigen Kartenautomat. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor, vermutlich wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.