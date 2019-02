Tübingen / swp

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße ist ein Unbekannter am Dienstagmittag eingebrochen. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr hebelte der Einbrecher die Wohnungstüre auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumen und durchsuchte sie. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.