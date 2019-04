In ein Wohnhaus in der Straße Rathausplatz in Unterhausen ist ein unbekannter in der Nacht eingebrochen. Über ein Fenster hatte er sich zwischen 20 Uhr und 23.50 Uhr, Zutritt in die Wohnung verschafft. Nachdem die Wohnung komplett durchwühlt wurde und der Täter Bargeld erbeutete, flüchtete er über die Wohnungstür. Der Wohnungsinhaber bemerkte dies, als er nach Hause kam. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen übernommen und wird unterstützt durch Kriminaltechniker zur Spurensicherung. Hinweise können unter der Telefonnummer (0 71 21) 99 180 übermittelt werden.