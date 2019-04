In ein Telefongeschäft in der Markwiesenstraße ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Über ein Fenster hatte sich der Einbrecher gegen 1.30 Uhr Zutritt zu den Firmenräumen verschafft. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchwühlte er mehrere Schränke. Möglicherweise wurde er dabei gestört und flüchtete, soweit bislang bekannt, ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bisher erfolglos. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen.